ABC Latina, Isole Ecologiche Itineranti: pubblicato il nuovo calendario

Si ricorda che il Centro di raccolta di via Bassianese è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00; mentre per il Centro di raccolta di via Massaro, zona lido, è attivo l’orario estivo che fino al 30 settembre prevede l’apertura dalle 9:00 alle 13:00 tutti i giorni.