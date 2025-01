ABC, Palmerini lascia il CdA:”Disagio personale”

Sono arrivate in queste ore, con un lettera di accompagnamento, le dimissioni di Lorenzo Palmerini dall’incarico di Presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda speciale di Abc Latina. Finito al centro di un polverone mediatico, Palmerini, ha consegnato questa mattina al sindaco di Latina la sua volontà di lasciare il ruolo.

“Alla base della decisione di rassegnare le dimissioni dall’incarico di presidente dell’azienda speciale Abc – si legge nella nota diffusa – vi è soprattutto il disagio personale di aver toccato con mano la totale assenza di considerazione nei confronti di chi si presta a lavorare per l’Amministrazione, per di più senza chiedere nulla in cambio.

“Il mio impegno – continua – al servizio della collettività è stato (e sarebbe stato) massimo perché ritenevo giusto restituire alla Città parte di quello che ho ricevuto nel corso della mia carriera professionale. Trovo imbarazzante come professionista e ingiusto come persona essere stato per giorni, non solo gli ultimi, oggetto di dichiarazioni e cronache che mi hanno esposto al sospetto di trovarmi in una posizione di illegittimità, fino a pormi al giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tutto ciò rende insostenibile la permanenza del ruolo che ho ricoperto fino a questo momento e ritengo che la mia decisione rappresenti anche una doverosa forma di tutela nei confronti della Sindaca di Latina, che ringrazio sentitamente, perché conferendomi l’incarico di componente del Cda dell’Azienda Speciale Abc ha manifestato stima e fiducia nei miei confronti.

Ringrazio gli altri componenti del Consiglio, avvocato Daniela Moscarino e ingegnere Alessandro Angelini, per il prezioso contributo fornito nello svolgimento delle attività collegiali: a loro auguro di riuscire a portare a termine l’impegnativo percorso avviato e di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che si erano prefissati. Un sincero pensiero, infine, va ai lavori tutti dell’Azienda Speciale ai quali mi lega un sentimento di affetto e solidarietà: il lavoro svolto in questo anno doveva essere la base di ripartenza. Mi auguro per loro e per tutti i cittadini che si possa continuare nel solco tracciato” ha concluso Palmerini.

Sulla vicenda sono arrivate anche le parole del sindaco Matilde Celentano che ha così spiegato:

“Ho nominato il dottor Lorenzo Palmerini alla presidenza di Abc con grande consapevolezza e all’esito del nostro dialogo esplorativo, che mi aveva particolarmente colpito, perché mi sono trovata di fronte ad un professionista serio, composto, sereno e padrone della materia che avrei dovuto affidare ad uno degli aspiranti all’incarico al vertice del Cda dell’azienda speciale Abc.

In questo anno di incarico, il dottor Palmerini – ha continuato il Sindaco – si è dimostrato capace ed estremamente disponibile al dialogo, con l’Amministrazione ed anche con l’azienda, esercitando un ruolo di mediazione prezioso. Capisco le sue motivazioni al punto che ho dovuto smettere di insistere per indurlo a desistere dal suo proposito: è umanamente difficile accettare di trovarsi al centro di un polverone mediatico dopo essersi resi disponibili e senza alcun interesse a spendersi al servizio della collettività. Un comportamento, quello di Lorenzo Palmerini, che non può essere messo in discussione né disconosciuto da alcuno. Anche le regole della politica debbono avere un perimetro di riferimento oltre il quale non dovrebbero spingersi, perché non possiamo mai fare a meno di considerare i valori della correttezza, dell’onestà intellettuale e dell’etica dei comportamenti.