Aggredirono un uomo ad un incontro di boxe a Cisterna, Daspo per padre e figlio

Sono stati raggiunti dal provvedimento di Daspo i due autori, padre e figlio, del pestaggio ad un 35enne durante un incontro di Boxe a Cisterna. I due, rispettivamente di 46 e 18 anni, durante la manifestazione sportiva e di fronte a centinaia di persone, avevano aggredito violentemente il 35enne con calci e pugni, tanto da causargli gravi lesioni personali che hanno richiesto l’intervento chirurgico una volta trasferito in ospedale. Sul posto intervenne la Polizia del Commissariato Distaccato di Cisterna che denunciò i due per il reato di lesioni personali gravi.

È scattato così il divieto, per il periodo di un anno per l’uomo e di sei mesi per il figlio, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo ricadenti nella zona della movida cisternese. In caso di violazione il destinatario rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.