“L’Officina dei Sogni”, la presentazione con la Top Volley

L’autore romano Giovanni Rosati presenterà oggi alle 18.30 “L’officina dei sogni”, edito dalla casa editrice pontina Lab DFG, presso la sede di Lucky Friends di Lamezia Terme. Tra i presenti, il direttore editoriale della DFG Giovanni di Giorgi e la Top Volley Cisterna, con il direttore sportivo Candido Grande.

Questo un suo commento: “Sono sempre felice ed emozionato di tornare a Lamezia Terme, la mia città. Presentare un volume tanto prestigioso che racconta l’opera della Lucky Friends, un’associazione fatta di amici, impegnati quotidianamente a dare un’opportunità a tutti i bambini che hanno difficoltà sia a livello fisico che psichico. Diventano atleti scoprendo le loro attitudini nello sport facendo squadra con gli altri ragazzi, rafforzando così il loro legame.

Sono altrettanto onorato che lo scrittore Giovanni Rosati abbia scelto di raccontare il suo lavoro partendo proprio dalla Calabria, una terra intrisa di nobili valori, raccontati nelle pagine del suo libro, tramite le diverse discipline sportive svolte dai ragazzi della Lucky Friends, tra cui anche la nostra pallavolo. Sarà senza dubbio un momento di cultura e condivisione, che arricchirà noi e tutti coloro che saranno presenti”.

Il libro

Lo sport è un insieme di sogni, regole e valori mai fine a sé stesso. Se le vittorie e le sconfitte possono rimanere nello spazio del campo o della pista, i suoi insegnamenti superano i confini del terreno di gioco e si ripresentano – arricchiti di significato – nella vita di tutti i giorni. Mettersi alla prova nello sport equivale a mettersi alla prova nella vita, e riuscire in entrambi. Ogni atleta rincorre il proprio sogno sperando di trasformarlo in realtà, ma per farcela bisogna abbattere delle barriere. Einstein disse che «è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio», lo sport si propone di smentirlo.