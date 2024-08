Aggressione ai carabinieri, la solidarietà di Calandrini: “Episodi così facciano riflettere”

Il Senatore Nicola Calandrini, presidente della federazione provinciale di Fratelli d’Italia (FdI) a Latina, ha espresso la sua solidarietà alle forze dell’ordine coinvolte in un grave episodio di violenza presso il Palazzo di Vetro. In una nota, Calandrini ha lodato la professionalità e il coraggio dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina e degli agenti della Polizia di Stato, che sono stati aggrediti durante l’arresto di un giovane, assistito da altri individui.

“L’aggressione subita durante l’intervento dimostra le difficili condizioni in cui le nostre forze dell’ordine operano quotidianamente per garantire la sicurezza della comunità,” ha dichiarato il Senatore. Ha sottolineato la necessità di riflettere sulle norme vigenti, suggerendo che “episodi del genere impongono una riflessione politica per addivenire a regole più stringenti che puniscano in modo più severo coloro che minacciano la vita e l’integrità dei rappresentanti delle forze dell’ordine.”

Calandrini ha inoltre ringraziato gli uomini e le donne in divisa per la loro dedizione e ha esortato le istituzioni a fornire loro tutti gli strumenti necessari per affrontare situazioni pericolose. Ha concluso il suo intervento con un appello alla cittadinanza di Latina, invitandola a continuare a collaborare con le forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi di violenza. “Latina ha sempre dimostrato di essere una città solidale e rispettosa delle regole, e sono certo che continuerà a farlo,” ha affermato Calandrini.