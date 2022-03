Come ben sappiamo, sono sempre più frequenti le aggressioni nei confronti di medici e operatori sanitari all’interno degli ospedali e dei pronto soccorsi, per questo la ASL di Latina assieme alla Regione Lazio ha organizzato un flash mob che si terrà in data 12 marzo ore 11.00 in Piazza del Popolo a Latina in occasione della “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”