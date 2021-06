Agro Sonoro, grazie alla musica le immagini d’epoca rinascono

Lo scorso 22 maggio si è concluso l’Agro Sonoro, note e scene da un territorio.

Il progetto nasce dalla partecipazione al bando MIUR “Cinema per la Scuola Buone Pratiche, Rassegne e Festival” di tre grandi partner: l’Istituto Luce Cinecittà, ente capofila, il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e l’associazione culturale “Il Sandalo”.

La giornata è stata presentata dalla giornalista Dina Tomezzoli, coordinata dalla regia dello staff di Cattive Produzioni e a cui hanno preso parte i responsabili del progetto Patrizia Cacciani (Istituto Luce Cinecittà), Barbara Mirarchi (Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino) e Francesco Ciccone (associazione culturale “Il Sandalo”).

Durante lo svolgimento della rassegna sono intervenuti i due esperti musicali Luigia Berti, ordinaria di pedagogia musicale, ed Emilio di Fazio, etnomusicologo, le docenti coinvolte del progetto che hanno riportato la loro esperienza di Agro Sonoro.

Grande la soddisfazione da parte di Barbara Masella insegnate della scuola primaria “Daniele” e “G. Cena” di Latina, Patrizia Corbi e Maria Carmela Salomone docenti della scuola primaria “Virgilio Laurienti” e “Cesare Chiominto” di Cori, e Roberta Galeotti insegnate della scuola primaria “Oddino Montiani”, “Alessandro Volta” di Latina per i risultati educativi raggiunti dal progetto e tanta la voglia di poter continuare a vivere la scoperta del territorio attraverso la musica spontanea e tradizionale.

I bambini delle classi delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi “Volta” e “Cena” di Latina e “Chiominto” di Cori, dopo alcuni incontri teorici con i musicisti dell’Associazione Culturale “Il Sandalo”, hanno dato prova di aver imparato a modulare il suono degli strumenti da loro creati in modo differente. Le splendide foto d’epoca sono state tratte dagli archivi del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, grande memoria storica di tutto il nostro territorio, mentre alcuni filmati di cinegiornali d’epoca, sono tratti dagli archivi dell’Istituto Luce Cinecittà.

Esperienza di notevole valore anche per gli studenti del Liceo Statale Musicale A. Manzoni di Latina che come ricordato dalla prof.ssa Ermelinda De Feo, nonostante la limitazione della didattica a distanza dal marzo del 2020, sono riusciti nella grandissima impresa di registrare una colonna sonora per il documentario storico Nascita di una città. Gli studenti del Liceo, insieme ai loro professori, hanno scelto i brani più adatti per raccontare musicalmente i momenti della costruzione della città di Latina o i lavori degli scavi dei canali che servivano a far defluire le acque paludose dell’Agro pontino.

I bambini delle scuole primarie dunque, hanno replicato l’esperienza dei primi maestri rumoristi, mentre gli studenti del Liceo hanno rinnovato l’avventura dei maestri e concertatori del cinema, abituandosi a riconoscere le proprie emozioni e a tradurle in musica attraverso l’ausilio degli strumenti a loro disposizione.

Il progetto Agro Sonoro ha unito la scoperta delle emozioni di ogni bambino e di ogni ragazzo attraverso il linguaggio universale della musica, alla conoscenza delle proprie origini e del proprio territorio, concorrendo alla missione della scuola di creare i buoni cittadini del domani, che amano la propria terra, con i piedi piantati nel proprio passato e con la mente proiettata al proprio futuro.