Tutto pronto per il Festival del Circo: 28 numeri per l’edizione 2020

È pronta a partire la 21ª edizione dell’International Circus Festival of Italy: 28 numeri inediti in gara, giudicati da una Giuria Tecnica e da una Giuria della Critica. Gli spettacoli dal 15 al 19 ottobre.

In questa speciale edizione modificata per le normative Anti-Covid, le giurie tecniche saranno due, una in streaming e l’altra in sala. La Giuria Tecnica Internazionale in smart working vedrà schierati dietro gli schermi i massimi esperti del settore provenienti dai quindici circhi più famosi del mondo, invece, la Giuria Tecnica Italiana, presente in sala, sarà costituita da professionisti ed esperti in arte circense. I numeri saranno anche giudicati dalla Giuria della Critica, al lavoro, domenica 18, per esprimere la preferenza sul numero che, fra i due spettacoli, sarà piaciuto di più. I giurati sono giornalisti ed esperti del settore.

“La ventunesima edizione del Festival è decisamente diversa rispetto a quello che pensavamo, io e la mia famiglia da anni ormai ci destreggiamo fra innumerevoli difficoltà, risorse limitate, burocrazia farraginosa, forme di dissenso non sempre civili ma il Covid-19 le ha superate tutte – ha affermato Fabio Montico Presidente dell’Associazione Culturale Giulio Montico – la gioia che provo, che proviamo tutti, è l’essere riusciti a portare fino al traguardo lo spettacolo più bello del mondo nonostante tutto. I numeri di quest’anno esaltano l’estrosità italiana e dimostrano che il futuro del circo e dello spettacolo viaggiante è più vivo che mai. Da sempre la pista del Festival è inclusiva, mette in scena l’allegria, racconta la bellezza, realizza la gioia, produce la pace e, anche se quest’anno, lo scatto finale sarà un po’ diverso la gioia di esserci sarà sicuramente maggiore”.

I ventotto i numeri in programma per la cinque giorni, saranno miscelati fra loro e daranno vita a due spettacoli diversi che riguarderanno tutte le specialità circensi in tutti e due gli spettacoli la Guest Star fuori gara: il fuoriclasse degli addestratori del Circo Italiano Denny Montico con un numero di grandi felini frutto della ormai nota ‘tecnica dell’ammaestramento in dolcezza’. Novità collaterale al Festival la seconda edizione di “Viva il Circo!”, la festa del Circo italiano che vedrà in pista, Giovedì 15, alcuni artisti che non saranno però in gara.

Per Viva il Circo sono stati selezionati dieci giovani artisti italiani che si sono contraddistinti in Patria e sulla scena internazionale nelle diverse discipline dell’arte della pista di segatura e altrettante personalità che riceveranno riconoscimenti speciali. Due i numeri che si esibiranno solo ed esclusivamente per la festa del circo italiano domani sera, Kristian Orfei e mamma con un numero di tessuti e i clown Cipollino e Los Colombaioni.

Il Festival è il primo appuntamento di rilievo dedicato all’arte circense su scala mondiale, da quando la pandemia da Covid 19, ha costretto a sospendere ogni manifestazione per il Circo, non solo Made in Italy è per questo che l’Ente Nazionale Circhi ha chiesto al Festival di ospitare “Viva il Circo”.

Visto l’esiguo numero di posti disponibili, solo 80 per ogni spettacolo, si consiglia di prenotare per tempo tramite e-mail a prenotazione@festivalcircolatina.com, oppure chiamando il 351 566 6796. “Mai come quest’anno mi sento di ringraziare tutto lo staff che per garantire distanziamento e sanificazione sta facendo uno sforzo esagerato – ha aggiunto Montico – e quanti, in questi anni, hanno lavorato per rendere ogni momento così speciale”. Gli spettacoli saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube del Festival al link: https://youtu.be/3qnJHuI8xP0