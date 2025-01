Aia Latina: 16 nuovi arbitri pronti a scendere in campo

La Sezione AIA di Latina ha concluso con successo il Corso Arbitri Nazionale, formando 16 nuovi direttori di gara. L’esame finale, tenutosi nella sede di Via Garibaldi 3, ha coinvolto cinque ragazze e tre ragazzi con doppio tesseramento arbitro-calciatore.

Il corso, gratuito, è aperto a giovani tra i 14 e i 40 anni. Per chi ha meno di 19 anni, è possibile ottenere il doppio tesseramento per praticare il calcio sia come arbitro che come giocatore.

L’esame è stato supervisionato dal Presidente Cristiano Partuini, dal Componente Regionale Veronica Vettorel e dai formatori della sezione. I candidati hanno affrontato quiz tecnici e prove orali per valutare la loro preparazione.

Ecco i nomi dei 16 nuovi arbitri che arricchiranno l’organico della Sezione AIA di Latina: Bellato Davide, De Luca Raffaele, Di Mambro Veronica, Diawara Celestin, Franco Lorenzo, Giglioli Francesco, Giordano Pietro, Grossi Marco, Liguori Anna, Liguori Vanessa, Mele Gianluigi, Monticolo Chiara, Pigazzi Marta, Protani Andrea, Sortino Rebecca, Zuccoli Emanuele.

Il Presidente Partuini e il Consiglio Direttivo hanno augurato ai nuovi arbitri un percorso ricco di soddisfazioni, sottolineando l’importanza del loro ruolo nel calcio.

Le iscrizioni per il nuovo corso sono aperte. Per informazioni, è possibile contattare la Sezione AIA di Latina attraverso i canali ufficiali.

La Sezione di Latina conferma così il suo impegno nella crescita del movimento arbitrale.