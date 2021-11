Sabato 20 novembre, alle ore 18, la Top Volley Cisterna torna in campo per la settima giornata del campionato di SuperLega Credem Banca, la sfida è contro la Vero Volley Monza. Il match sarà in diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv.

I ragazzi di coach Fabio Soli sono pronti a riscattare lo scivolone di Piacenza, dove hanno dimostrato di tener testa a squadre di alto livello. Il pubblico amico sarà determinante per supportare una squadra che continua a dimostrare il suo grande valore tecnico.