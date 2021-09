AIDO, oggi nelle piazze la “Giornata Nazionale del Sì”

La sezione AIDO provinciale “Luigi Odone” Latina presente alla “Giornata Nazionale del Sì”, tra oggi e altre date di ottobre in più centro del territorio. Questi i luoghi e le date in cui l’AIDO sarà presente nelle piazze in provincia:

Cisterna di Latina 26 settembre, 2/3/9/10 e 16 ottobre Portici ex Palazzo Comunale

Fondi, 26 settembre, mercato domenicale e Piazza De Gasperi

Gaeta, 3 ottobre, Parrocchia Santo Stefano

Latina, 26 settembre, Corso della Repubblica angolo Via Savoia

Pontinia, 26 settembre, Piazzale antistante Chiesa Santa Anna

Sabaudia, 26 settembre, Piazza del Comune

Sonnino, 26 settembre, Piazza Garibaldi.

A seguire la nota di Agnese Casini, Presidente Consiglio Provinciale A.I.D.O. LATINA.

“Ci siamo organizzati per tornare in piazza, incontrare la gente, dare informazioni e condividere il lavoro fatto anche durante la pandemia dalla nostra Associazione.

Quest’anno la Giornata Nazionale vivrà però un evento straordinario, al quale abbiamo lavorato per mesi: si tratta del lancio di DigitalAido, progetto di digitalizzazione del consenso alla donazione tramite SPID e firma digitale, annunciato nel gennaio 2020 e divenuto realtà in questi giorni. Ormai la possibilità di superare la modalità cartacea (l’atto olografo) per l’espressione di volontà a donare e per la contestuale iscrizione ad AIDO è realtà: esiste un modo veloce, sicuro, utilizzando il sito internet di AIDO (in una nuova veste) e una neonata App.

Sempre dal nuovo sito e dall’App sarà possibile anche accedere alle molteplici e diverse informazioni sulla vita e sui progetti di AIDO: sulle manifestazioni più importanti, sulle novità nel mondo della donazione e del trapianto, sulle scelte strategiche delle Regioni e del Nazionale.

Insomma oggi viene annunciata una vera rivoluzione copernicana che renderà tutto più facile e sicuro.

Questa mattina a Bergamo, dove è nata nata AIDO, si effettuerà un lancio dall’elicottero,

pilotato dall’alpinista Simone Moro, di alcuni paracadutisti con le bandiere d’Italia e del progetto DigitalAido. I paracadutisti atterreranno in un campo vicino alla chiesa parrocchiale del Monterosso. Un altro passo per la lotta alla lista d’attesa e alla sofferenza delle persone che aspettano il trapianto è fatto!

Seguiteci sui canali Facebook e YouTube di Aido Nazionale.

#ilpercorsodiunsì #giornatanazionaledelsì #iodicosì giornatanazionaleaido.it”