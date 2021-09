Prove tecniche di campionato tra Top Volley Cisterna e Prisma Taranto

Anticipo di campionato al palazzetto dello sport di Sant’Antonio a Salerno dove si è svolto l’allenamento congiunto tra la Top Volley Cisterna di Fabio Soli e la Gioiella Prisma Taranto degli ex Sabbi e Randazzo. Un test mach in cui le due squadre hanno potuto raccogliere i frutti di quanto fatto nelle settimane appena passate per la preparazione al prossimo campionato di Superlega, il cui esordio per i pontini è in calendario il 10 ottobre a Perugia. Coach Soli schiera Szwarc opposto a Baranowicz, Maar e Raffaelli in banda, Zingel e Bossi al centro con Cavaccini libero. Coach Di Pinto risponde con la diagonale Falaschi-Sabbi, Rafael e Randazzo schiacciatori, Alletti e Di Martino al centro e libero Pochini.

Primo set tutto di marca Taranto, con Sabbi sugli scudi, con 80% in attacco, trascina i suoi sul 25-19. Secondo parziale più equilibrato, con la Top Volley sempre avanti fino al 21-20, ma Taranto grazie alla ricezione 79% positiva e pochi errori vince il set per 25-23 portandosi sul 2-0. Terzo set per la Top Volley che accorcia conquistando il set con Szwarc e Maar in evidenza. Nel quarto set coach Di Pinto cambia la diagonale di attacco, fuori gli schiacciatori Joao Rafael e Gigi Randazzo, dentro Palonsky e Gironi. Quarto set equilibrato e Cisterna agguanta il pareggio grazie a due muri nel finale, prima Bossi su Alletti e poi Maar su Sabbi. L’allenamento congiunto termina in pareggio, 2-2 tra Cisterna e Taranto.

Tabellino

Top Volley Cisterna – Gioiella Prisma Taranto 2-2 (19-25; 23-25; 25-20; 25-23)

Top Volley Cisterna: Zingel 12, Cavaccini (L), Dirlic, Giani (ne), Maar 19, Parodi (ne), Picchio (L), Bossi 7, Baranowicz 3, Krick (ne), Szwarc 21, Raffaelli 2.

All. Soli.

Gioiella Prisma Taranto: Laurenzano (ne), Pellegrino, Alletti 9, Falaschi, Randazzo 13, De Barros Ferreira 8, Carbone (ne), Gironi 1, Sabbi 21, Pochini (L), Freimanis (ne), Di Martino 7, Palonsky 1.

All. Budani

Note: Top Volley Cisterna: ace 7, err.batt. 25, ric.prf. 43%, att. 49%, muri 9.

Gioiella Prisma Taranto: ace 4, err.batt. 19, ric.prf. 47%, att. 52%, muri 7.