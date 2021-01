Al via ai lavori nell’ex chiesa di Sant’Antonio Abate

FONDI – Ad annunciarlo è il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli che contano di terminare i lavori entro la prossima estate.

Nel progetto dell’area in questione sono stati inseriti: un piccolo palco con pensilina, una zona dedicata alla platea con una capienza di 50 persone, un locale adibito a bar con posti esterni, aiuole mediterranee e una passerella che renderà agevole l’accesso a carrozzelle e passeggini.

Particolare cura, sarà dedicata alla facciata. Nei lavori saranno mantenuti i segni delle ex navate della struttura sacra risalente al XIV secolo. Il punto d’accesso del bar sarà invece oggetto di riqualifica e messa in sicurezza.

Oltre alla rimozione delle attuali barriere architettoniche e alla costruzione ex novo di servizi igienici, saranno infine realizzati quattro posti auto di cui uno per i disabili.

«Il progetto – spiegano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli – è stato realizzato dall’architetto Remo Bozza. Il costo di realizzazione, che ammonta a 200mila euro, è interamente coperto da un finanziamento regionale. È stata già individuata la ditta motivo per cui, meteo permettendo, il cantiere partirà a giorni. Il recupero è pensato per rendere l’area il più funzionale possibile, nel rispetto del contesto storico. Non verranno quindi intaccate le mura della ex chiesa ma, anzi, alcuni elementi progettuali consentiranno di richiamare la funzione originaria della struttura».