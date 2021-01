Latina, dramma Tortolano: la piccola Ginevra non ce l’ha fatta

LATINA – Tristissima domenica in casa Latina Calcio, raggiunta dalla terribile notizia che ha colpito la famiglia di Emiliano Tortolano. Non ce l’ha fatta Ginevra, la bambina dell’attaccante e leader nerazzurro. Aveva soltanto due anni. E’ venuta a mancare questa mattina all’Ospedale Bambin Gesù, dove era stata ricoverato ieri mattina a seguito di alcune complicazioni. In queste ore, ad Emiliano e alla mamma di Ginevra, Giorgia, sono arrivate tantissime manifestazioni di affetto e vicinanza, sia alla notizia del ricovero che, purtroppo, a quella del triste epilogo di oggi. Anche il Latina Calcio 1932 sulla pagina ufficiale della società ha espresso dolore e sgomento.

Oggi il Latina non sarebbe comunque scesa in campo, perché il big match con il Monterosi al Francioni, è stato rinviato per Covid, che ha colpito l’attuale capolista del girone G. Il prossimo appuntamento in campionato sarà così direttamente mercoledì a Carbonia, contro i sardi di mister Mariotti, contro il quale i pontini non hanno una favorevole tradizione. Sessione di tamponi antigenici per il gruppo squadra, come da protocollo vigente.

Nel frattempo la società ha preparato il ricorso avverso le tre giornate di squalifica di Teraschi, dopo il rosso nella gara con la Vis Artena, in cui sono stati espulsi anche Di Renzo (due giornate) ed Orlando (una giornata).