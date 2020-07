Alessia Marcuzzi a San Felice tra le polemiche: accusata di pubblicità occulta. Lei smentisce

Alessia Marcuzzi è a San Felice Circeo. In questi giorni di vacanza che la vedono in varie zone d’Italia non poteva mancare una “capatina” nella meravigliosa cittadina di San Felice. Sole, mare e passeggiate tra i negozi, per non parlare del buon cibo.

Alessia ha postato una foto per i fan su Instagram in cui è ripresa di spalle, ma davanti ha la vegetazione mediterranea e l’azzurro del mare che fa da sfondo. Si prospetta una giornata fantastica. E ha scatenato anche un piccolo scandalo tra chi la segue, qualcuno infatti l’ha accusata di fare pubblicità occulta al resort, non avendo messo gli hashtag commerciali, per chiarire che si tratta di pubblicità appunto.

E’ stata la stessa Marcuzzi a rispondere: “Pagato caro. Tutto il soggiorno. Altrimenti l’avrei scritto”. Fine della diatriba. Non si placano però i pettegolezzi che la vorrebbero molto vicina a Stefano De Martino e nemmeno commenti poco rispettosi. Alessia però torna a San Felice sembra proprio con i figli e il marito. Chissà che l’aria del lungomare pontino riporti tutte le cose a posto.

La conduttrice riposa la mente anche in previsione del lavoro che la aspetta con la seconda edizione di Temptation Island.