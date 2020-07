Latina, code interminabili sotto il sole davanti la Asl: la denuncia sui social

La fila questa mattina davanti all’entrata della Asl di piazza Celli, a Latina, era interminabile. Vincenzo Armeni, del comitato etico sociale Peter Pan, questa mattina ha postato le foto sui social, come già avvenuto nei giorni scorsi, per far capire la situazione a chi lì, per fortuna, non deve andarci.

“SOS Sanità – ha scritto su Facebook – Noi utenti trattati come untori della sanità pontina”. Il problema si ripete da settimane, a causa del coronavirus i cittadini devono attendere fuori, ma con il caldo e pochissime zone d’ombra l’attesa diventa un’Odissea.

Molti gli anziani che si svegliano all’alba, pur di riuscire ad entrare presto ed evitare le ore più calde. Qualcuno sempre su Facebook propone di prenotare le visite online ma non tutti riescono o hanno le possibilità per farlo e il Cup dell’ospedale Santa Maria Goretti resta chiuso.

Qualche settimana fa un problema simile si era creato dal giudice civile, ma il commissario straordinario dell’Ordine degli avvocati aveva ottenuto che avvocati e clienti potessero attendere il proprio turno all’interno, con l’aria condizionata.