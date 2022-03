Allarme sanitario in Ucraina: i pediatri pontini in soccorso ai bambini

Anche le strutture medico pediatriche della nostra provincia lavorano con bambini che stanno vivendo il dramma della guerra in Ucraina e Russia.

L’assistenza sanitaria gratuita fornita dagli ambulatori pediatrici aderenti all’iniziativa sarà erogata attraverso un elenco regionale elaborato dal Lazio, a cui potranno accedere i bisognosi.

Danni concreti e intenso disagio psicologico sono solo alcune delle conseguenze immediate dell’escalation della violenza che colpisce i bambini, ed è necessario fare tutto il possibile per fornire loro il supporto necessario.

In uno spirito di solidarietà, molti pediatri hanno già aderito all’accordo per aiutare i piccoli rifugiati ucraini, ma sperano che questa cooperazione si sviluppi ulteriormente per garantire che i bambini non solo ricevano l’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno, ma forniscano loro anche protezione, sicurezza e serenità.