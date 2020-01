È già alle porte il Veroli winter trail, nuova gara del circuito In corsa libera in collaborazione con Opes e Fidal. La competizione si svolgerà il prossimo 19 gennaio 2020 sotto l’organizzazione della Ernica running del presidente Pietro Zeppieri.

Nella cittadina di Veroli in provincia di Frosinone, sono in programma 19,9 km di agonismo con un tracciato prevalentemente sterrato con variazioni altimetriche e dislivello positivo di circa 1000 metri. Dopo il ritrovo alle 07.30 in Piazza Mazzoli si partirà alle 9 dai caratteristici vicoli del centro città, per dirigersi verso Monte San Giacomo 1.059 m.s.l. con un percorso boschivo di prati e sentieri.

“Sono molto soddisfatto per come stiano procedendo le iscrizioni che si chiuderanno venerdì 17 gennaio – racconta il presidente Pietro Zeppieri – Il percorso è in ottime condizioni quindi ci sono tutte le premesse affinché la gara risulti piacevole per tutti. Ricordiamo agli indecisi che sarà possibile iscriversi sul posto il giorno della gara fino alle 8.30. Ringrazio l’amministrazione comunale che ci sostiene nelle nostre iniziative e tutti gli sponsor che rendono possibile la realizzazione dell’evento”.

Le pre-iscrizioni si possono effettuare sul sito www.digitalrace.it o via mail ernicarunning@gmail.com, entro mercoledì 15 gennaio. Sarà consentito iscriversi il giorno stesso della gara dalle 7 alle 8 presso gli appositi stand preposti in Piazza Mazzoli. La quota di iscrizione è di 15 euro. Previsto il buono pasto per tutti gli atleti iscritti, il pacco gara per i primi 250 iscritti, la maglia tecnica per i primi 200.

La società organizzatrice disporrà lungo il percorso ristori al km 5 e 10 e 15 e non saranno previsti bicchieri, pertanto gli atleti dovranno essere muniti di borraccia o eco tazza. Sarà inoltre previsto un ristoro a fine gara con bevande e dolci.

Viste le caratteristiche del percorso sono obbligatorie calzature specifiche da skyrunning/trail running ed abbigliamento adatti. Fortemente consigliata giacca anti pioggia e kit di autosufficienza idrico ed alimentare.

Saranno premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili ed i primi 5 di categoria. Per ulteriori info visitare il sito www.opeslatina.it o www.ernicarunning.it.

