 Allerta gialla per neve nel Lazio: domani fiocchi anche in collina

Il Dipartimento di Protezione Civile del Lazio ha diramato oggi un’allerta meteo gialla per neve su tutto il territorio della regione. Dalle prime ore di domani, e per le successive 6-12 ore si prevedono nevicate sul Lazio fino a quote collinari, con accumuli generalmente deboli.

L’allerta è stata pubblicata dal Centro Funzionale Regionale, che ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta e criticità instaurando così la zona gialla in tutta la regione.

Le temperature minime, infatti, non dovrebbero scendere al di sotto dei 2 gradi nelle ore più fredde della giornata e quelle massime potrebbero arrivare a 9 gradi intorno all’ora di pranzo. Nevicate di debole intensità, invece, potrebbero verificarsi sui rilievi collinari e montuosi. Per il fine settimana è previsto freddo polare in arrivo dalla Russia, con possibili precipitazioni nella giornata di venerdì.

Come sempre in caso di emergenza la popolazione potrà far riferimento alle strutture comunali della Protezione Civile.