Latina, ad Ardea il match per il sorpasso sul Monterosi

Il Latina può riprendersi virtualmente il primato del girone G. Il Covid infatti continua a tormentare il calcio di Serie D, avendo rinviato già due gare del girone G in calendario domenica prossima. Oltre a Formia – Nocerina, salterà anche Muravera – Monterosi. Seconda a due punti dalla squadra di D’Antoni, il Latina ha la possibilità di tornare in vetta in caso di vittoria sul campo del Team Nuova Florida. Si tratterebbe comunque di un primo posto relativo, visto che ad oggi i pontini devono ancora recuperare due partite (Arzachena, Muravera). una il Monterosi. Non sarà ovviamente la proverbiale “passeggiata” all’Aldo Mazzucchi di Ardea, contro un avversario reduce dalla vittoria di Nola, che ha restituito un minimo di serenità in classifica. Ma il Latina, forte delle sue certezze, è chiamato a fare la partita da grande squadra. Ad oggi la condizione complessiva del gruppo di Scudieri è buona e giorni di lavoro in più per l’ultimo arrivato Calabrese, stanno consegnando all’allenatore pontino un valido elemento per completare la batteria degli attaccanti. L’ex Vastese, chiamato per sostituire Tortolano, era già in panchina con l’Afragolese senza però entrare a gara in corso.