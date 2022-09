Allerta gialla sul Lazio, possibili piogge e temporali per le prossime 24 ore

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per quanto riguarda la giornata di oggi e per le successive 18-24 ore sul Lazio e sulla Provincia di Latina: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso per tanto un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

Per ogni emergenza i cittadini potranno fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.