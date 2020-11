La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni metereologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, sabato 14 novembre, e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori meridionali e costieri.

Bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali sui Bacini costieri sud. Si ricorda che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.