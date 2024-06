Alto Impatto a Terracina, alimenti sequestrati dai Nas e oltre 5 mila euro di multa

Prosegue l’attività di controllo ad Alto Impatto sul territorio della provincia di Latina. Le forze dell’ordine si sono concentrate nel comune i Terracina dove hanno eseguito numerosi controlli alla circolazione stradale. Sono stati 60 i soggetti identificati con 39 veicoli fermati: 7 le contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada per un totale di 671 euro.

Ai controlli in strada sono seguiti quelli all’interno di alcune attività commerciali della zona. I carabinieri del Nas di Latina hanno contestato gravi carenze sanitarie all’interno di un alimentari. Oltre a questo i militari hanno sequestrato 20 kg di generi alimentari non tracciati elevando così sanzioni per oltre 5mila euro.