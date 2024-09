“Alto Impatto” al Villaggio Trieste: controlli a tappeto della Finanza

La Guardia di Finanza di Latina ha condotto un’operazione “Alto Impatto” nel quartiere del Villaggio Trieste, recentemente attenzionato per episodi di violenza. I controlli, svolti in collaborazione con altre forze di polizia, hanno avuto l’obiettivo di aumentare la sicurezza percepita dai cittadini.

Durante l’operazione, sono stati monitorati numerosi posti di blocco e ispezionate 8 attività commerciali, focalizzandosi su eventuali lavoratori in nero o irregolari. Sono stati verificati 7 dipendenti e controllata la conformità dei prodotti per contrastare la vendita di merce contraffatta. I controlli hanno coinvolto anche 25 veicoli e 34 persone. Il quartier generale ha utilizzato Finanzieri Antiterrorismo e Pronto Impiego per garantire l’efficacia dell’intervento.