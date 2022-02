Altri 3 morti pontini sulle strade, una tragedia senza fine

Un fine settimana di sangue, quello passato sulle strade pontine, altri 3 morti provocati da incidenti stradali.

Un incidente si è verificato venerdi sera lungo la Formia-Cassino, nei pressi di Spigno Saturnia, quando una Fiat Multipla, una Golf ed una Opel Astra, sono finite per scontrarsi. A prima vista i soccorritori hanno pensato al peggio, viste anche le condizioni delle auto, rimaste sia sul lato della carreggiata, che in mezzo la strada, tanto che è stato necessario chiudere il traffico per consentire alla Polizia Stradale di effettuare i rilievi del caso e ai soccorritori di poter trasferire i conducenti dei tre mezzi coinvolti all’ospedale Dono Svizzero di Formia.

Ad avere la peggio è stato un 55enne di Formia, Mauro Sperduti, che ha perso la vita dopo una breve agonia in ospedale. L’uomo era a bordo della Multipla.

Un altro incidente mortale si è verificato sulle montagne di Roccasecca, dove un auto, guidata da un 76enne di Sonnino, ha perso il controllo ed ha terminato la sua corsa in un dirupo.

Purtroppo per l’anziano, Luigi Leoni, sono risultati vani i tentativi da parte dei soccorritori che hanno potuto solamente constatarne il decesso. Sul posto assieme al 118 sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri che stabiliranno le cause del tremendo incidente.

Un ulteriore vittima causata sempre da incidente stradale, questa volta a Grosseto, dove ha perso la vita una donna di 49 anni originaria di Minturno di nome Felicita Ciufo.

A bordo della sua Ford Ka, la vittima, è finita in un canale che costeggia le strade in direzione della Marina di Grosseto dove la donna è rimasta intrappolata per più di un giorno prima che il suo corpo venisse ritrovato ormai senza vita.