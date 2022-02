Manutenzione sulla Pontina, obbligo di uscita a Tor de Cenci-Spinaceto Sud

Sono iniziati oggi gli interventi di manutenzione di un sottopasso situato al km 19,500 della SS148 “Pontina”, i lavori che verranno eseguiti nella fascia oraria 22.00/6.00, saranno effettuati da Astral Spa.

Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti si rende necessaria la chiusura della carreggiata in direzione Terracina dal km 15,070 al 21,160 con obbligo di uscita allo svincolo per Tor de Cenci/Spinaceto sud e la relativa chiusura della rampa che da Tor de Cenci/Spinaceto sud si immette al km 15,680, della rampa che al km 16,980 consente l’uscita dalla SS 148 Pontina e delle rampe che da via Clarice Tartufari si immettono al Km 17,530 sulla SS 148 Pontina

Dunque, di seguito è riportato il percorso alternativo:

Procedere in direzione sudovest sulla SS148, prendere l’uscita verso Tor de Cenci/Spinaceto sud, svoltare a destra e proseguire su viale Eroi di Cefalonia, svoltare a sinistra e prendere Via Alberto Cozzi, mantenere la destra per continuare su Via Pontina, immettersi in via di Vallerano successivamente proseguire su via di Trigoria e riprendere la SS148 Pontina dallo svincolo di Trigoria.

I lavori saranno ultimati entro il prossimo 4 marzo 2022.