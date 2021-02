Amici del cane, parte l’iniziativa “Per San Valentino regalati un amore”

LATINA – Partita la campagna di sensibilizzazione dell’associazione Amici del Cane di Latina, sull’adozione dei cani ospiti del canile. Tramite la pagina Facebook della ONLUS si potranno infatti vedere le foto dei pelosetti e ci si potrà innamorare del proprio compagno a quattro zampe.

“San Valentino è la festa degli innamorati e si può dire che i nostri amici a quattro zampe ci amino di un amore assoluto da poterli definire innamorati del proprio umano. Non c’è amore più puro e incrollabile, che non viene mai scalfito, nemmeno dalla violenza, dall’incuria o dall’abbandono” – riferiscono le volontarie.

Sono troppi i cani che affollano i canili, troppi ancora soffrono la solitudine dietro il cancello di un box. Un canile, per quanto gestito con amore, non sarà mai come la vita in famiglia fatta di coccole, cuscini e passeggiate.

Da qui l’invito delle volontarie degli Amici del Cane di Latina a consultare le loro pagine Facebook e Instagram dove è sempre attivo l’album “Portami Via” per poter dare una speranza di adozione a qualche cucciolo.

L’associazione rimane a disposizione per le richieste di informazione su come adottare un cane.