Anzio Waterpolis, dopo lo stop Covid arriva il match capitolino

Dopo il rinvio del match contro il Vela Ancona per un caso di positività nella rosa di Tofani, l’Anzio Waterpolis è pronta a tornare in vasca per il match capitolino contro il Tuscolano.

L’incontro valevole per la terza giornata di campionato del campionato di A2 maschile di pallanuoto, si svolgerà sabato 13 febbraio alle 16.30 in diretta streaming sulla pagina facebook Anzio Waterpolis.

La formazione anziate ha ripreso gli allenamenti da lunedì ed è reduce dal successo ottenuto nella prima di campionato a Monterotondo contro la Roma Vis Nova. Il Tuscolano è ancora a zero punti dopo due partite, ma ha venduto cara la pelle nei due derby romani contro la Roma Arvalia e la Roma Vis Nova, due sconfitte con pochissimo scarto di goal.

Un’altra partita importante dunque, in un campionato così corto che impone di fare più punti possibili e di viaggiare rapidamente verso l’obiettivo play off promozione.

“La partita di sabato è una partita da affrontare con molta concentrazione e non bisogna mai sottovalutare l’avversario – commenta ‘il professore’ Luca Di Rocco – hanno degli elementi rilevanti tra cui il portiere Correggia e l’ex di turno Andrea Tulli. È una squadra che non ha nulla da perdere, ci affronterà a viso aperto senza aver paura di sbagliare. Bisogna stare quindi molto attenti, perché queste sono le partite dove si può sbagliare, anche questo particolare periodo non ci consente di allenarci nel migliore dei modi e giocare con una certa frequenza. Noi veniamo da un periodo di quarantena, abbiamo perso giorni di allenamento, siamo rientrati con tanta voglia e tanto impegno, non saremmo al 100%, però una cosa molto buona in questo momento è la coesione ed unione della squadra, con tantra determinazione per raggiungere il risultato pieno”.