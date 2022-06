Amministrative e referendum, al voto in una calda domenica estiva

Domani 12 giugno 2022 si torna a votare, dalle ore 7 alle ore 23, per le amministrative in sette comuni pontini e per i cinque referendum popolari abrogativi sulla giustizia (https://www.interno.gov.it/it/notizie/come-vota-referendum-e-amministrative-12-giugno-2022).

Al voto per elezioni di Sindaco e Consiglio comunale gli elettori di Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene. I comuni principali, oltre i 15mila abitanti, sono Sabaudia e Gaeta.

Sabaudia

L’attesa maggiore è a Sabaudia, dopo la fine anticipata dell’amministrazione Gervasi, travolta dall’ inchiesta “Dune”. Cinque candidati in sfida. Tre sono espressione del centrodestra: Alberto Mosca, generale dei carabinieri in pensione (FI, Udc e Azione); Enzo Di Capua, ufficiale della GdF in pensione (Fratelli d’Italia e Lega); l’ex sindaco Maurizio Lucci sostenuto da tre liste civiche. Un candidato del centrosinistra, Giancarlo Massimi, funzionario regionale, sostenuto dal Pd e una lista civica; Paolo Mellano, ufficiale dell’Esercito, espressione di una lista civica.

Gaeta

Gaeta cerca continuità dopo le due amministrazioni consecutive di Cosmo Mitrano, che ha affidato il testimone a Cristian Leccese. Diviso il centrosinistra, in cui i candidati sono la professoressa Sabina Mitrano (Pd-Azione) e l’ex sindaco Silvio D’Amante, già Pds, oggi appoggiato dal M5S e da una civica. Ci sono quindi Antonio Salone di Alternativa e Benedetto Crocco con Difendi Gaeta-Partito Comunista.

Gli altri comuni

Singolare a San Felice Circeo, dove si fronteggiano due donne: Monia di Cosimo e Rita Petrucci. Monia Di Cosimo (Circeo Futura), compagna del sindaco uscente Giuseppe Schiboni, al cospetto di Rita Petrucci (Rita Petrucci Sindaco), ex presidente del Consiglio comunale.

A Ponza sfida tra Pompeo Porzio (Crescere Insieme), sindaco nel 2008, e il consigliere comunale-ex assessore Francesco Ambrosino (Cambiamo il vento). Nella vicina Ventotene Popolo della Famiglia, rappresentato dal fondatore Mario Adinolfi e l’attivista per i diritti Lgbt+ Luca Vittori (Partito Gay per i diritti Lgbt+ Solidale Ambientalista Liberale); gli altri due candidati sindaco sono Gerardo Santomauro (Buona Onda – Uniti per il bene di Ventotene), in carica da sindaco fino a febbraio quanto è caduta l’amministrazione, e l’ex segretario comunale Carmine Caputo (Insieme per Ventotene).

A Cori e Santi Cosma e Damiano i sindaci uscenti accettano il guanto di sfida. A Cori sarà Mauro De Lillis (Cori e Giulianello Insieme) vs Evaristo Silvi (L’Altra Città), a Santi Cosma e Damiano Franco Taddeo (Alleanza per Santi Cosma e Damiano – Continuiamo insieme) vs Antonello Testa (Uniti per cambiare).