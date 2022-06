Danni al parco giochi di Vindicio, denunciato 26enne di Formia

Un uomo di 26 anni di Formia è stato denunciato per aver danneggiato dei giochi per bambini nella pineta di Vindicio. Una pattuglia del locale Commissariato è intervenuta a seguito della segnalazione da parte dei cittadini giunta sul numero unico di emergenza 112.

Le descrizioni fisiche raccolte dai testimoni, hanno consentito di rintracciare, all’altezza della Villa Comunale, il responsabile trovato peraltro in possesso di un coltello a serramanico e, pertanto, denunciato in stato di libertà anche per porto abusivo di arma da taglio, oltre che per danneggiamento.

Un episodio di stretta collaborazione dei cittadini per la protezione del bene comune.