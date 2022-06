Amministrative, lo scrutinio in diretta dai setti comuni della provincia

Dalle 14 sono iniziati le operazioni di scrutinio nei seggi dei sette comuni chiamati a votare per il sindaco e rinnovo del consiglio comunale. Rispetto al referendum, per quanto mediamente molto bassa, l’affluenza alle urne sarà comunque determinante ai fini delle elezione delle nuove amministrative. Nei comuni con meno di 15mila abitanti, il sindaco viene eletto con la maggioranza assoluta dei votanti. In quelli con più di 15mila abitanti, se nessuno dei candidati supererà la soglia del 50% +1 delle preferenze, il discorso sarà rimandato al ballottaggio del 26 giugno tra i due canditati con il maggior numero di voti ottenuti.

Sabaudia (sez. 0/15)

Alberto Mosca

Enzo Di Capua

Maurizio Lucci

Giancarlo Massimi

Paolo Mellano

Gaeta (sez. 0/20)

Cristian Leccese

Sabina Mitrano

Silvio D’Amante

Antonio Salone

Benedetto Crocco

San Felice Circeo (sez. 0/9)

Monia Di Cosimo

Rita Petrucci

Ponza (sez. 0/5)

Pompeo Porzio

Francesco Ambrosino

Ventotene (sez. 0/1)

Mario Adinolfi

Luca Vittori

Gerardo Santomauro

Carmine Caputo

Cori (sez. 0/9)

Mauro De Lillis

Evaristo Silvi

Santi Cosma e Damiano (sez. 0/7)

Franco Taddeo

Antonello Testa