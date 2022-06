Sermoneta, convocato il Consiglio comunale sul bilancio di previsione

Sono nove i punti all’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale di Sermoneta convocata dal presidente Antonio Di Lenola per il giorno martedì 14 giugno alle ore 16 in seduta ordinaria. Tra questi, anche il bilancio di previsione 2022/2024.

Si inizierà con l’approvazione dei verbali della seduta precedente e, a seguire, l’approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2022, il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale 2022; a seguire l’approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, la verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Al punto numero 6 all’ordine del giorno c’è l’approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio comunale per il triennio 2022-2024, l’approvazione del Documento unico di programmazione periodo 2022-2024 e, al punto numero 8, il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Ultimo punto in programma all’ordine del giorno, l’approvazione dello schema di convenzione per l’adesione alla “centrale unica di committenza della provincia di Latina per l’espletamento e la gestione di procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni non capoluogo”.