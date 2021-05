ANAS, al via ai lavori di manutenzione della galleria “Tempio di Giove”

Al via ai lavori per la manutenzione della galleria Tempio di Giove, situata in provincia di Latina sulla SS7 “Appia”. Come comunicato in precedenza, il transito sarà regolato in doppio senso di marcia in direzione sud per permettere i lavori di manutenzione in direzione nord.

Gli interventi, per un importo di 75 milioni di euro, verranno eseguiti sia in direzione sud che in direzione nord e riguarderanno il rinforzo del rivestimento in calcestruzzo, l’impermeabilizzazione, raccolta e smaltimento delle acque.

La durata prevista dei lavori della galleria in direzione nord è di circa 2 anni e successivamente si proseguirà con gli interventi di manutenzione nella canna sud con le stesse modalità. Nel periodo dei lavori sarà sempre garantito, il transito in galleria, evitando pertanto la chiusura totale di quello che costituisce un punto nevralgico per tutta la provincia di Latina.