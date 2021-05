Il Latina prova a guastare la festa del Monterosi, dopo il pari in Sardegna

Con lo 0-0 nel recupero tra Arzachena e Latina, il Monterosi deve rimandare la festa promozione a domenica prossima, quando al Martoni saranno di scena proprio i pontini, che in Sardegna hanno avuto qualche opportunità in più dei sardi, con l’attaccante di Renzo, ma il risultato di fatto rispecchia l’andamento di una gara non certo esaltante, che però consente alla squadra di Scudieri di portarsi a più cinque sulla Vis Artena e blindare il secondo posto. Domenica l Monterosi basterà un punto per lo storico salto nei professionisti del piccolo centro del viterbese.

Una coincidenza simbolica di calendario, che il Latina avrebbe volentieri evitato. Dopo essere stata per buona parte valida avversaria della squadra di D’Antoni, i pontini si sono sciolti con la sconfitta nello scontro diretto dell’andata, alla quale è seguito l’esonero di Scudieri, l’arrivo di Ciullo e ancora il ritorno di Scudieri.

Quindici punti di distacco sono pesanti da digerire, vedere gli altri festeggiare ancora di più. Una eventuale vittoria allo stadio Martoni, che allungherebbe di qualche giorno l’attesa del Monterosi, sarebbe una piccolissima consolazione in questa nuova tormentata stagione di Serie D.

Tabellino

ARZACHENA ACADEMY (4-4-2): Ruzittu, Bonacquisti, Ungaro, Majid, Olivera Scalabrini (30 st Defendi), Kacorri, Manca, Marinari, Dore, Mannoni, Pandolfi. A disposizione: (28’ st Bachini), Al Tumi, Pinna, Congiu, Fossati, Bellotti, Menichelli, Fusco. All. Cerbone.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Sevieri, Teraschi (36’ st Mastrone), Di Renzo (8’ st Calabrese), Corsetti, Di Emma, Ricci (43’ st Barberini), Allegra, Giorgini, Sarritzu (43’ st Garufi), Atiagli (26’ st Pompei). A disposizione: Gallo, Calagna, Del Prete, Pastore. All. Scudieri.

Aribitro: Raimondo Borriello di Arezzo.

Assistenti: Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara e Francesco Carbone di Aosta.

Marcatori:

Ammoniti: 11’ pt Mannoni (A), 23’ pt Corsetti (L), 31’ pt Bonascquisti (A), 39’ pt Majid (A), 12’ st Olivera Scalabrini

Note: recupero 0’ pt e 3’ st

Angoli: Arzachena Academy 5 – Latina Calcio 1932 1

Note: partita trasmessa in diretta a pagamento sulla pagina Facebook dell’Arzachena Academy