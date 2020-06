Anche Pokémon Go passa ai codici promozionali. “Provare per credere” è ancora la base del marketing

La dinamica dei codici promozionali e delle altre strategie di marketing sconfina anche nel web, e si allarga a tutti i settori, compreso l’intrattenimento e dunque – di conseguenza – i videogiochi virtuali.

Del resto anche Pokémon go, videogame “free to play” sviluppato da Niantic (in partnership con Nintendo, Game Freak e The Pokémon Company), ha ceduto alle opportunità del virtuale per premiare gli utenti appassionati: ora infatti i codici di promozione si possono prelevare direttamente dal web o da dispositivo mobile. Bastano le credenziali di accesso e l’inserimento del codice nel dispositivo usato, per godere dei bonus, tenendo conto del fatto che l’azienda produttrice si sta sempre più orientando all’innovazione e alla realtà integrata (come le mappe 3D dinamiche).

Chi invece è appassionato della Playstation, tanto da essere abbonato “premium”, potrà godere dell’offerta “Plus” di giugno, con la possibilità di scaricare gratis titoli del calibro di “Call of Duty WWII” e “Star Wars Battlefront II”. Ma le promo della Play non finiscono qui, grazie a doppi sconti, occasioni settimanali e offerte speciali.

Il marketing promozionale si allarga però anche ad altri tipi di piattaforme ludiche, come quelle legate ai casinò online, che sono sempre più in voga. Lo dimostra anche l’estensione di alcuni luoghi fisici storicamente deputati al gioco, quale il casinò di Lugano, verso il web, con tanto di recente concessione rilasciata per le attività online.

In Rete infatti c’è un bonus adatto a ogni amante dei casinò, dai giri di prova alle slot senza spendere un centesimo fino ai buoni di accoglienza o, tecnicamente, di “benvenuto”, dedicati a coloro che hanno appena effettuato una registrazione, passando per quelli cosiddetti con “deposito” (per chi è già attivo sul sito) e di “rimborso” (in pratica delle assicurazioni sulle eventuali perdite).

A completare la lista delle occasioni speciali sul divertimento in versione virtuale, non potevano mancare le Pay Tv: motivo per cui una delle più conosciute e utilizzate, ovvero Sky, ha lanciato, fino alla prima settimana di giugno, offerte e regali, come la proiezione “Cinema” anche per chi si connette tramite il satellite e la fibra, nonché il noleggio digitale e giornate da passare in “prima fila”, previo sorteggio, per gli abbonati residenziali a Sky Sport e a Sky Cinema. Concorrenziale, a questo proposito, tra le altre, è anche NowTV, il cui palinsesto cinematografico viene concesso in prova per i primi 7 giorni, così come anche le serie e gli show televisivi. La combo cinema+entertainment, poi, sembra essere quella finora più gradita dai potenziali futuri utenti, ovvero da chi si troverà a dover sottoscrivere o meno un abbonamento, poiché permette un ampio giro di prova rispetto alla qualità dei contenuti e all’efficienza tecnica del servizio.