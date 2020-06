Pontina, incidente all’altezza di Castel Romano: auto si ribalta

Incidente sulla Pontina, due auto si sono scontrate e una si è ribaltata al chilometro 24+500 all’altezza di Castel Romano, in direzione Roma.

Per questo la corsia di sorpasso della SS 148 è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi. Una persona ferita è stata trasportata in ospedale dagli operatori sanitari del 118. Sul posto anche le squadre Anas e la polizia stradale che ha svolto i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Il traffico è fortemente rallentato.