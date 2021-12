Continuano i controlli delle normative anti-covid, l’attività da parte dei carabinieri del Nas ha portato alla denuncia di una donna per violazione dell’isolamento fiduciario a seguito di positività da Covid 19, in particolare, è stato accertato che la stessa in più occasioni ha violato l’isolamento fiduciario per recarsi in una discoteca del capoluogo pontino e in una di Pomezia, causando la diffusione del virus con il conseguente contagio di almeno tre persone.

Le attività di controllo sempre dei NAS carabinieri di Latina, congiuntamente ai colleghi delle Compagnie Latina e Terracina, nel trascorso fine settimana hanno ispezionato 5 locali notturni della provincia controllando n. 308 persone, contestando 2 violazioni a 2 clienti per la mancanza del super green pass e 1 al titolare delle attività commerciale, ritenuto responsabile di omessa verifica del green pass.

Sono state contestate ulteriori 3 sanzioni per l’inosservanza delle altre misure di contenimento del rischio da Covid-19 per omessa informazioni sulle norme di comportamento, assenza di dispenser igienizzanti, etc.), per un totale complessivo di quasi 3.000 mila euro di sanzioni amministrative.