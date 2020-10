Una seconda maestra della scuola dell’infanzia di via Fiuggi, a Latina, è risultata positiva al coronavirus. E’ ora in quarantena, così come tutti i bambini della sua classe, in attesa dei tamponi.

Già qualche giorno fa un’altra maestra dello stesso istituto, “Da Vinci – Rodari”, era risultata positiva. Sono quindi due ora le classi chiuse.

Un’altra classe è stata invece chiusa ieri per uno studente positivo al liceo scientifico Ettore Majorana, sempre a Latina.

Il Governo ha scongiurato per ora la chiusura generalizzata delle scuole medie, elementari e delle scuole dell’infanzia. Sempre di più sono però le singole aule vuote all’interno degli istituti. Sarà purtroppo un anno a singhiozzi.