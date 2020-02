Anestesia e rianimazione Asl Latina, concorso per 7 posti dirigente medico

Concorso pubblico, indetto dalla Asl di Latina, per la copertura a tempo pieno e indeterminato per 7 posti di dirigente medico nelle discipline di anestesia e rianimazione. Ne dà notizia il consigliere regionale Enrico Forte facendo riferimento alla deliberazione di ieri.

“Il bando – afferma Forte – è stato trasmesso alla Regione per la successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale. Si tratta di una procedura molto attesa, che va incontro alla necessità di ricoprire ruoli importantissimi per la Asl, e risponde agli impegni presi in merito al potenziamento della dotazione di personale per l’azienda sanitaria pontina”.

