Tiziano Ferro ai giardinetti di Latina circondato dai fan. Il cantante, conduttore nell’ultimo festival di Sanremo, è in città ed è stato avvistato nel pomeriggio, prima in piazza della Libertà.

La pop star si è poi spostato verso il parco Falcone Borsellino. In tanti lo hanno raggiunto per scambiare una parola o per scattare un selfie. Un incontro fortunato per il cantante pontino ancora più amato in città dopo la sua decisione di destinare il compenso di Sanremo a 5 associazioni pontine.

