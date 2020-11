Anziano rapinato a piazza Moro, i due giovanissimi restano in carcere

Restano in carcere i due ragazzi di 18 e 20 anni che, il 18 novembre scorso, rapinarono prima un anziano a piazza Moro e poi tentarono un colpo simile ai danni di una signora vicino l’ospedale di Latina.

Questa mattina Mohammed Bousaleh e Rayan Amrawi, originari del Marocco, sono stati interrogati dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Giuseppe Cario. Difesi dagli avvocati Emanuele Farelli ed Ernesto Renzi, anche grazie ad un interprete, hanno risposto alle domande del gip.

Hanno ammesso di aver sottratto il borsello all’83enne a piazza Moro, ma non il tentato furto ai danni della donna. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha ritenuto presenti il pericolo di reiterazione del reato e quello di fuga: per questo ha disposto la misura cautelare in carcere.

A permettere l’identificazione e l’arresto dei due sono stati fondamentali due testimoni che hanno fornito descrizioni dei ragazzi assolutamente simili.