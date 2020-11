Coronavirus, 6 morti e ancora 274 nuovi casi positivi in provincia

Dopo il lieve calo di ieri schizza ancora in alto la curva dei nuovi positivi in provincia di Latina. Oggi la Asl ha registrato 274 nuovi contagi: 71 a Latina e 51 ad Aprilia. Il Covid miete ancora 6 vittime. I pazienti deceduti sono 3 di Latina, 2 di Aprilia e 1 di Terracina.

Gli altri sono di Cisterna (12), di Cori (3), di Fondi (10), di Formia (11), di Gaeta (6), di Itri (3), di Lenola (3), di Maenza (1), di Minturno (14), di Norma (1), di Pontinia (6), di Priverno (11), di Rocca Massima (2), di Roccagorga (1), di Sabaudia (8), di S. Felice Circeo (4), di Santi Cosma e Damiano (4), di Sermoneta (5), di Sezze (10), di Sonnino (4), di Spigno Saturnia (4) e di Terracina (29).

I casi positivi totali dall’inizio della pandemia salgono a 7417. I guariti invece a 1700. Sono 5598 i positivi in provincia, di cui 5430 trattati in casa o in isolamento.