Un 23enne incensurato, di Aprilia, è stato arrestato ieri sera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del Norm durante un controllo nella zona delle case popolari lo hanno fermato. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 600 di marijuana; 800 di hashish; materiale per il confezionamento; 2 bilancini di precisione.

Il 23enne è stato accompagnato in carcere, in attesa del processo che verrà celebrato con rito direttissimo.