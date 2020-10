Un 40enne di Anzio è stato arrestato dai carabinieri ieri pomeriggio a Campoverde di Aprilia.

L’arresto è avvenuto in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri, per una rapina messa a segno a gennaio 2013.

L’uomo deve espiare la pena residua di 4 anni e 6 mesi di reclusione, ed è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina.