Orientamento al lavoro per cittadini stranieri a Cori, Aprilia, Rocca Massima e Cisterna

È stato approvato e pubblicato sul sito dei quattro Comuni del Distretto Socio-Sanitario LT1 (Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima) un Avviso pubblico per l’avvio di un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento di un servizio di orientamento al lavoro per cittadini stranieri.

Il servizio prevede la realizzazione di laboratori di occupabilità, che consistono in un percorso di accompagnamento al lavoro basato su azioni di empowerment, messa in trasparenza ed aggiornamento delle competenze. Con tale iniziativa si intende favorire in via prioritaria il coinvolgimento di almeno 10 donne straniere disoccupate in condizioni di fragilità.

Il Servizio è finanziato con le risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) in attuazione del Progetto Prima Il Lavoro (PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti) di cui i Comuni del Distretto sono partner territoriali.

L’Avviso di indagine di mercato è volto ad acquisire le offerte progettuali di operatori economici accreditati come enti di formazione presso la Regione Lazio e operanti sul territorio della Provincia di Latina.

La procedura si svolge sull’ Albo on line dei Fornitori e dei Professionisti del Comune di Aprilia, accessibile dalla homepage del sito istituzionale del Comune.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 6 marzo 2022 ore 18:00.