Aprilia, 71enne aggredisce la moglie. La figlia denuncia tutto ai Carabinieri 

APRILIA – I Carabinieri del norm del locale Reparto territoriale, nell’espletamento di un servizio di perlustrazione volto alla prevenzione e repressione dei reati, hanno eseguito un provvedimento d’urgenza dell’allontanamento dalla casa familiare a carico di un uomo di 71 anni, residente del luogo.

L’uomo aveva aggredito fisicamente la propria moglie convivente, la quale si sfogava raccontando l’accaduto alla figlia residente all’estero. A dare l’allarme ai militari infatti è stata la stessa figlia, che preoccupata per quanto accaduto ha chiamato la centrale operativa di Aprilia. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente constatando quanto accaduto, e per tutelare la vittima hanno attuato il provvedimento dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti dell’autore delle violenze. L’uomo è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia.