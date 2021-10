Sermoneta, si ribaltano con l’auto. Autista positivo ad alcol-test e drug-test

Sermoneta – I Carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo di Latina, poiché trovato alla guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il 31enne, mentre percorreva via di Valvisciolo, ha perso il controllo della propria autovettura ribaltandosi fuori la carreggiata. L’immediato intervento dei soccorsi e dei militari permetteva di prestare le prime cure all’autista ed al passeggero che si trovava in macchina con lui, ed entrambi venivano condotti presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in Codice Rosso.

Dopo i primi accertamenti il conducente è risultato positivo alle analisi per la ricerca di alcol e droga nel sangue, motivo per cui veniva denunciato in stato di libertà. Lo stesso è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 40 giorni, mentre per il passeggero la prognosi rimane ancora riservata.