Aprilia, a caccia con l’arma rubata: arrestato

I militari del N.I.P.A.A.F. del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina hanno arrestato un uomo di 49 anni in flagranza di reato, durante controlli mirati alle attività venatorie presso La Cogna, frazione di Aprilia. L’individuo è stato sorpreso mentre cacciava con un’arma da fuoco e utilizzava un richiamo elettroacustico, metodo vietato dalla legge. È inoltre emerso che l’uomo non era in possesso del titolo abilitativo per il porto d’armi.

A seguito di accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che l’arma in uso era stata rubata circa due anni fa e che ne era stata denunciata la scomparsa a Latina. Il soggetto è stato quindi arrestato per i reati di ricettazione e porto abusivo di arma da fuoco. L’indagato, già con precedenti penali, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del P.M. presso la Procura di Latina. Durante l’operazione, i militari hanno anche sequestrato un fucile da caccia calibro 12, il richiamo elettroacustico, 79 cartucce cariche calibro 12 e 6 cartucce cariche calibro 20.