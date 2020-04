A partire dalle 10 di oggi, 28 aprile 2020, sarà possibile richiedere agevolazione tariffaria 2020 per il Trasporto Pubblico Locale (Tpl), attraverso il portale della Regione Lazio, all’indirizzo www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl.

Come negli anni precedenti, è necessario inoltrare al Comune di residenza copia della ricevuta della domanda, allegandola alla certificazione Isee in corso di validità e al documento di identità del richiedente.

Per evitare spostamenti e assembramenti di persone, è possibile inviare la documentazione all’ufficio competente del Comune di Aprilia, inviando una Pec a protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it o una mail a agevolazionitariffarie@comune.aprilia.lt.it.

Per i documenti richiesti, è possibile inviare anche delle foto della ricevuta della domanda, dell’attestazione ISEE e del documento di identità. Nella mail è comunque necessario indicare un proprio recapito telefonico, per eventuali comunicazioni da parte degli uffici.

Inoltre, in considerazione del perdurare delle misure di contenimento relative alla diffusione del Covid-19 e della ormai probabile ripresa dell’anno scolastico in classe non prima di settembre, i cittadini che abbiano effettuato il pagamento delle quote mensili del trasporto scolastico per i mesi di chiusura delle scuole, recupereranno le mensilità già saldate alla ripresa dell’anno scolastico, andando a prorogare la copertura del servizio.