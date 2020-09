Aprilia, ai funerali di Willy bandiere a mezz’asta: il sindaco sposa proposta Anci

Il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, terrà le bandiere a mezz’asta il giorno dei funerali di Willy, barbaramente ucciso da 4 persone mentre perché aveva cercato di difendere un amico. Il primo cittadino ha detto qualcosa che si ha paura anche solo a pensare: la responsabilità non è soltanto di chi ha preso quel povero ragazzo a calci e pugni lasciandolo a terra agonizzante.

“Da ieri – ha scritto Terra sul suo profilo Facebook – le immagini sorridenti di Willy Monteiro Duarte affollano le bacheche social di tutti noi, come a ricordare che. E che forse, se è vero – come recita un proverbio africano – che ‘‘, ciascuno di noi ha un, se consentiamo che nelle nostre città crescano ragazzi come quelli che hanno stroncato a calci e pugni una vita umana”.